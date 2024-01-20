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Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения

Осмотру подлежат военнослужащие и военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей в состоянии опьянения, - Кабмин утвердил постановление.

Принцип недопустимости оговорки в хозяйственном договоре об исключении или ограничении ответственности касается как производителей продукции, так и ее продавцов, - Большая Палата ВС

Закон об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции, не распространяется на отношения по возмещению ущерба, причиненного поставщиком вследствие нарушения условий договора поставки относительно параметров качества и производительности товара, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

  1. В мире

В Италии офицер хотел передать рф секретные документы НАТО, его приговорили к 20 годам тюрьмы

16:36, 20 января 2024
Итальянец хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО.
В Италии офицер хотел передать рф секретные документы НАТО, его приговорили к 20 годам тюрьмы
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В пятницу, 19 января, суд в Риме признал офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Бйота виновным в шпионаже и коррупции из-за попытки передать посольству рф секретные документы. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, передает Il Messaggero

Адвокат военного сообщил, что будет обжаловать приговор в апелляции и, при необходимости, в кассации.

Сотрудники сил безопасности Италии задержали офицера и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянцем в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года.

В материалах дела указано, что Бйот хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО, девять из которых классифицированы как «очень секретные».

Российского военного власти выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус.

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