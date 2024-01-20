В Италии офицер хотел передать рф секретные документы НАТО, его приговорили к 20 годам тюрьмы

Итальянец хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО.

В пятницу, 19 января, суд в Риме признал офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Бйота виновным в шпионаже и коррупции из-за попытки передать посольству рф секретные документы. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, передает Il Messaggero

Адвокат военного сообщил, что будет обжаловать приговор в апелляции и, при необходимости, в кассации.

Сотрудники сил безопасности Италии задержали офицера и российского военнослужащих после передачи секретной документации итальянцем в обмен на денежную сумму еще в конце марта 2021 года.

В материалах дела указано, что Бйот хотел передать российскому офицеру не менее 106 документов НАТО, девять из которых классифицированы как «очень секретные».

Российского военного власти выдворили из Италии, поскольку он имел дипломатический статус.

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