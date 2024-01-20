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  1. Суспільство

Як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час повітряної тривоги

23:30, 20 січня 2024
Гучні звуки сирен під час повітряної тривоги та обстрілів лякають не тільки людей, але і тварин.
Як допомогти своєму домашньому улюбленцю під час повітряної тривоги
Джерело фото: Tran Mau Tri Tam / Unsplash
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У Кінологічному центрі поліції в Київській області дали поради, як допомогти домашньому улюбленцю під час повітряної тривоги.

Гучні звуки сирен під час повітряної тривоги та обстрілів лякають тварин, вони стресують, в паніці починають тікати та ховатися. Це може обернутись для них серйозними травмами та навіть пораненням від обстрілу.

Кілька порад, які допоможуть захистити улюбленців від зайвої паніки під час тривоги:

— Намагайтеся не вигулювати собак під час повітряної тривоги. Якщо вигуляти тварину необхідно, або тривога трапилася тоді, коли ви вже гуляєте, і встигли відійти далеко від дому, візьміть його на повідець.

— Не забувайте про тварину, якщо ідете до укриття. На сьогодні не дозволяється тваринам перебувати в укриттях та бомбосховищах. МВС намагається розв'язати це питання — уже розроблений проєкт документа. Втім, більшість сховищ є дружніми до наших улюбленців. Тож можна поспілкуватись з людьми в укритті, і попросити допустити вас з твариною. При цьому не забувайте — як ваш вихованець має бути убезпечений від оточуючих, так і оточуючі від нього.

Для собак обов’язковим має бути наявність повідця та намордника або переноски (якщо розмір собаки дозволяє), для котів — переноски, для інших тварин — переноски чи клітки.

— Подбайте про чіпування. Не забувайте і про звичайні адресники. Краще обирати ті, на які наносяться гравіювання, оскільки штрих-код також не завжди може зчитуватися, особливо, якщо сам адресник пошкодиться або потріскається.

— Якщо собака стресує під час гучних звуків удома, порадьтеся із ветеринаром щодо застосування спеціалізованих заспокійливих препаратів. Також від стресу може допомогли обгортання тварини тактильно приємною тканиною — це один з елементів такого методу, як TTouch (тітач).

 — Подбайте, аби у собаки було місце, де тварина може спокійно відпочити. Якщо у вас маленькі діти, а ваш собака нервує, коли чує гучні звуки, або коли знаходиться у невеличкому приміщенні, поясніть дітям, що в такі моменти зайва увага собаці може бути неприємною.

— До тривожної валізки, яка є зараз у кожній сім'ї, покладіть і речі домашнього улюбленця:

  • нашийник/шлею та намордник, невеличкий пакетик сухого корму, пляшечку із водою, плед, на який можна покласти улюбленця, або загорнути його;
  • якщо ваш вихованець має хронічні захворювання і потребує постійного приймання ліків, покладіть у валізку необхідні пігулки із розрахунку на 3-5 днів.

— Документи тварини тримайте разом зі своїми.

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