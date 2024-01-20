Где в Украине выплачивают самые высокие и самые низкие пенсии: инфографика

Стало известно, какая средняя пенсия по разным областям Украины.

Украинцам сообщили, какая средняя пенсия по разным областям страны, а также где пенсионеры получают самые высокие и низкие суммы выплат. Об этом рассказал Опендатабот.

Отмечается, что в 2024 году пенсионные выплаты получают 10 516 537 украинцев.

5 385 гривен составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За год она выросла на 16,5%.

В тройку городов и областей с высокими выплатами по состоянию на 2023 год входят:

Киев - 7 249 гривен

Ровенская область - 6 674 гривен

Донецкая область - 6 622 гривен

Области с наименьшими пенсионными выплатами такие:

Закарпатская область - 4 262 гривны

Черновицкая область - 4 255 гривен

Тернопольская область - 4 070 гривен

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.

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