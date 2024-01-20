Где в Украине выплачивают самые высокие и самые низкие пенсии: инфографика

Украинцам сообщили, какая средняя пенсия по разным областям страны, а также где пенсионеры получают самые высокие и низкие суммы выплат. Об этом рассказал Опендатабот.
Отмечается, что в 2024 году пенсионные выплаты получают 10 516 537 украинцев.
5 385 гривен составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За год она выросла на 16,5%.
В тройку городов и областей с высокими выплатами по состоянию на 2023 год входят:
Киев - 7 249 гривен
Ровенская область - 6 674 гривен
Донецкая область - 6 622 гривен
Области с наименьшими пенсионными выплатами такие:
Закарпатская область - 4 262 гривны
Черновицкая область - 4 255 гривен
Тернопольская область - 4 070 гривен
Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.