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  1. В мире

Это будет фундаментом Третьей мировой, – Роберт Фицо пригрозил блокировать вступление Украины в НАТО

17:19, 20 января 2024
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против членства Украины в НАТО.
Это будет фундаментом Третьей мировой, – Роберт Фицо пригрозил блокировать вступление Украины в НАТО
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что во время встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем скажет, что его страна против членства Украины в НАТО, передает RTVS.

«Я иду (на встречу, - ред.) с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов», - сказал он.

По слова Фицо, Словакия уважает решение Украины вступить в ЕС, но добавил, что  «они (Украина, - ред) должны соответствовать условиям».

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны», - заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет ветировать любые решения, направленные на ограничение прав Венгрии в ЕС.

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