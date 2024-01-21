Замасковане самогубство: на Харківщині чоловік вбив товариша та скинув його тіло на залізничну колію

Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який закінчився вбивством.

Фото: Pixabay

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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 70-річному чоловіку за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у Харківському районі на залізничній колії було виявлено окривавлене тіло загиблого чоловіка.

За даними слідства, ввечері 17 січня компанія з друзів розпивали алкогольні напої у будинку у с. Дубівка Харківського району.

«Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який, на жаль, словами не закінчився.

Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство». Він поклав тіло загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Дійшовши до місця, підозрюваний скинув труп на залізничну колію, щоб тіло чоловіка переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством». Після цього вбивця пішов додому.

Проте залізничники виявили труп, а правоохоронці затримали чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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