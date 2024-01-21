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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

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  1. В Україні

Замасковане самогубство: на Харківщині чоловік вбив товариша та скинув його тіло на залізничну колію

07:19, 21 січня 2024
Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який закінчився вбивством.
Замасковане самогубство: на Харківщині чоловік вбив товариша та скинув його тіло на залізничну колію
Фото: Pixabay
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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 70-річному чоловіку за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у Харківському районі на залізничній колії було виявлено окривавлене тіло загиблого чоловіка.

За даними слідства, ввечері 17 січня компанія з друзів розпивали алкогольні напої у будинку у с. Дубівка Харківського району.

«Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який, на жаль, словами не закінчився.

Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство». Він поклав тіло загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Дійшовши до місця, підозрюваний скинув труп на залізничну колію, щоб тіло чоловіка переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством». Після цього вбивця пішов додому.

Проте залізничники виявили труп, а правоохоронці затримали чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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