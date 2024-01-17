Эммануэль Макрон приедет в Украину: обещает гарантии безопасности и десятки ракет Scalp

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что в ближайшие недели Украине поставят около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и «несколько сотен бомб».

Как известно, Украина подписала с Британией соглашение о гарантиях безопасности. Такой же шаг готова сделать и Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале планирует посетить Украину с официальным визитом и объявить о новом пакете военной помощи. Также он анонсировал подписание соглашения о безопасности, передает Le Figaro.

По его словам, в будущем страна сможет поставить гораздо больше техники и поможет Украине в оборонных нуждах, в частности, в защите ее неба.

«Я сам в феврале поеду в Украину и доработаю эти тексты», - заявил президент Франции в ходе пресс-конференции.

Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и «несколько сотен бомб».

Также он добавил, что во время визита состоится подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.

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