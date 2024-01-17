Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олег Бачун замість нового суду отримав кваліфікаційне оцінювання

Колишній голова Окружного адміністративного суду Києва планував перевестися у Київський окружний адміністративний суд, але ВККС вирішила інакше.

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

Верховна Рада схвалила законопроект про 10 років позбавлення волі за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Народні депутати прийняли за основу законопроект, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

  1. В Україні

Еммануель Макрон приїде в Україну: обіцяє гарантії безпеки і десятки ракет Scalp

09:14, 17 січня 2024
Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що найближчими тижнями Україні передадуть близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і «кілька сотень бомб».
Еммануель Макрон приїде в Україну: обіцяє гарантії безпеки і десятки ракет Scalp
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Як відомо, Україна підписала з Британією угоду щодо гарантій безпеки. Аналогічний крок готова зробити і Франція.

Президент Франції Еммануель Макрон у лютому планує відвідати Україну з офіційним візитом та оголосить про новий пакет військової допомоги. Також він анонсував підписання безпекової угоди, передає Le Figaro.

За його словами, у майбутньому країна зможе поставити набагато більше техніки та допоможе Україні в оборонних потребах, зокрема у захисті її неба.

«Я сам у лютому поїду в Україну та доопрацюю ці тексти», - заявив президент Франції під час прес-конференції.

Макрон заявив, що найближчими тижнями буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і «кілька сотень бомб». 

Також він додав, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області