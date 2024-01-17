Еммануель Макрон приїде в Україну: обіцяє гарантії безпеки і десятки ракет Scalp

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що найближчими тижнями Україні передадуть близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і «кілька сотень бомб».

Як відомо, Україна підписала з Британією угоду щодо гарантій безпеки. Аналогічний крок готова зробити і Франція.

Президент Франції Еммануель Макрон у лютому планує відвідати Україну з офіційним візитом та оголосить про новий пакет військової допомоги. Також він анонсував підписання безпекової угоди, передає Le Figaro.

За його словами, у майбутньому країна зможе поставити набагато більше техніки та допоможе Україні в оборонних потребах, зокрема у захисті її неба.

«Я сам у лютому поїду в Україну та доопрацюю ці тексти», - заявив президент Франції під час прес-конференції.

Макрон заявив, що найближчими тижнями буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і «кілька сотень бомб».

Також він додав, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною.

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