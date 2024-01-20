Зеленський про безпекові гарантії: бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи

Володимир Зеленський анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами.

У суботу, 20 січня, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував нові оборонні пакети для України і безпекові угоди з партнерами.

За його словами, перші результати слід очікувати у січні-лютому.

«Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень», - сказав Зеленський.

Також він додав, що триває підготовка роботи з ключовими партнерами «і щодо конкретної оборонної підтримки вже зараз, цими тижнями й місяцями».

«Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз», - сказав Президент.

Раніше ми писали, що Україна підписала з Британією угоду щодо гарантій безпеки. Аналогічний крок готова зробити і Франція.

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