Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив заставу в 16 разів

Суд задовольнив скаргу адвокатів Мазепи частково.

Джерело фото: investory.news

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Київський апеляційний суд у вівторок, 23 січня, розглянув скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою бізнесмена Ігоря Мазепу взяли під варту з можливістю внесення майже 350 млн грн застави.

Як повідомили у ЗМІ, бізнесмена залишили під вартою, втім, суддя зменшив розмір застави в 16 разів.

Суд задовольнив скаргу адвокатів Ігоря Мазепи частково. Бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, водночас зменшили заставу до 21 млн грн.

Прокурор просив збільшити розмір застави до 700 млн грн, а захист — скасувати ухвалу Печерського суду.

Як раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн. Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Також поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження за фактом загорання будинку бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, яка сталася вночі з 21 на 22 січня.

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