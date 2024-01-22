Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загорання будинку бізнесмена Ігоря Мазепи

Поліція також назвала попередню причину пожежі.

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Поліція Чернігівщини розпочала кримінальне провадження за фактом загорання будинку бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи, яка сталася вночі з 21 на 22 січня.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Чернігівської області.

«Ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів», - зазначають у поліції з посиланням на попередні висновки ДСНС.

На місці працювала слідчо-оперативна група Городнянського відділення поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

У поліції зазначили, що наразі триває досудове розслідування, а для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.

Раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн. Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

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