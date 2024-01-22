Полиция начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена Игоря Мазепы

Полиция также назвала предварительную причину пожара.

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Полиция Черниговщины начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы, которое произошло ночью с 21 на 22 января.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Черниговской области.

«Вероятной причиной пожара стал дефект конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов», - отмечают в полиции со ссылкой на предварительные выводы ГСЧС.

На месте работала следственно-оперативная группа Городнянского отделения полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В полиции отметили, что сейчас идет досудебное расследование, а для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

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