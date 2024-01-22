Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

Кто из родственников членов ВККС хочет стать судьями апелляционных судов: список

Близкие родственники членов ВККС попытаются стать судьями апелляционных судов.

Бывший заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский требует восстановить его в должности заместителя и одновременно претендует на председателя НАПК

Что указал в декларации экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, судящийся с НАПК, требуя восстановить его в должности, и одновременно претендуя на должность главы НАПК.

  1. В Украине

Полиция начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена Игоря Мазепы

13:06, 22 января 2024
Полиция также назвала предварительную причину пожара.
Полиция начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена Игоря Мазепы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Черниговщины начала уголовное производство по факту возгорания дома бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы, которое произошло ночью с 21 на 22 января.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Черниговской области.

«Вероятной причиной пожара стал дефект конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов», - отмечают в полиции со ссылкой на предварительные выводы ГСЧС.

На месте работала следственно-оперативная группа Городнянского отделения полиции.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В полиции отметили, что сейчас идет досудебное расследование, а для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

 

 

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду