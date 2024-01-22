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Чехия не будет возвращать в Украину военнообязанных, — глава МИД

14:15, 22 января 2024
В стране отсутствуют такие механизмы.
Чехия не будет возвращать в Украину военнообязанных, — глава МИД
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Чехия не будет отправлять украинцев призывного возраста в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает ČT24.

По его словам, в стране отсутствуют подобные механизмы.

«Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене», - заявил Липовский.

По информации издания, в Чехии сейчас находится около 200 тысяч украинских мужчин с разными видами виз. Для продления срока действия мужчинам необходим действительный украинский паспорт. Получить новый паспорт можно, подав заявление в отделении миграционной службы в Праге, но для получения документа представители службы могут потребовать действительный билет.

Там подчеркивают, что это может поставить под угрозу скрывающихся за границей от мобилизации.

Ранее мы писали, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, однако у нее есть другой вариант.

Добавим, что Ирландия пообещала не возвращать беженцев в Украину, пока не закончится война.

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