Чехія не повертатиме в Україну військовозобов'язаних, — очільник МЗС

У країні відсутні такі механізми.

Чехія не відправлятиме українців призовного віку назад до України. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČT24.

За його словами, у країні відсутні такі механізми.

«Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені», — заявив Ліпавський.

За інформацією видання, у Чехії наразі перебуває близько 200 тисяч українських чоловіків з різними видами віз. Для продовження їх терміну дії чоловікам необхідний дійсний український паспорт. Отримати новий паспорт можна, подавши заяву у відділенні міграційної служби в Празі, але для отримання документа представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток.

Там наголошують, що це може поставити під загрозу тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.

Раніше ми писали, що Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, однак вона має інший варіант.

Додамо, що Ірландія пообіцяла не повертати біженців до України, поки не закінчиться війна.

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