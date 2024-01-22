Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

Враховуючи майновий стан сторони, суд може звільнити від сплати судового збору за подання до суду апеляційної чи касаційної інстанції відповідної скарги у справі за поданням приватного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України саме позивача – члена малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї, а не приватного виконавця (заявника, скаржника), який не є позивачем у справі.

Про це зазначив Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду 6 листопада 2023 року, розглянувши касаційну скаргу приватного виконавця виконавчого округу Донецької області за поданням приватного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа, стягувач – ТОВ «Глобал Спліт» у справі № 225/2213/20.

Обставини справи

Ухвалою міського суду у задоволенні вказаного подання приватного виконавця відмовлено. Оскаржуючи вказану ухвалу в апеляційному порядку, приватний виконавець просила суд звільнити її від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на зазначене судове рішення суду першої інстанції. Ухвалою апеляційного суду у задоволенні клопотання відмовлено. Апеляційну скаргу приватного виконавця на ухвалу міського суду залишено без руху, надано строк для сплати судового збору.

На виконання вимог указаної ухвали апеляційного суду приватний виконавець подала до суду апеляційної інстанції клопотання про відстрочення та/або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати. Ухвалою апеляційного суду у задоволенні клопотання приватного виконавця про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги відмовлено. Апеляційну скаргу приватного виконавця на ухвалу міського суду визнано неподаною та повернуто заявнику.

Позиція Верховного Суду

Постановою Верховного Суду ухвалу апеляційного суду залишено без змін з огляду на таке. Згідно з частиною першою статті 136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.

З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових витрат, пов’язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати (частина третя статті 136 ЦПК України). Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті (частина друга статті 8 Закону України «Про судовий збір»).

Наведеними правовими нормами Закону України «Про судовий збір» встановлено чіткий і вичерпний перелік умов, а також суб’єктних та предметних критеріїв, за наявності яких, з огляду на майновий стан сторони, суд може, зокрема звільнити від сплати судового збору. Зазначеною нормою прямо передбачено право суду, зокрема звільнити від сплати судового збору саме позивача – члена малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї, а заявник (скаржник) не є позивачем у справі. Тобто за наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі.

Автор: Наталя Мамченко

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