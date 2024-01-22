Згорів дотла: сталася пожежа у заміському будинку бізнесмена Ігоря Мазепи на Чернігівщині, фото

Будинок Мазепи у селі Картовецьке повністю вигорів.

Фото: LB.ua

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У ніч на понеділок, 22 січня, спалахнула пожежа в заміському будинку бізнесмена Ігоря Мазепи, якого затримали за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерела.

Це сталося в селі Картовецьке Чернігівської області.

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, журналісти надали кадри пожежі з цього будинку. На фото можна побачити, що будівля згоріла дотла.

Раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн. Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Також ми писали, що двом спільникам Мазепи, які фігурують у справі про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, Печерський райсуд Києва також обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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