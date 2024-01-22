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  1. В Україні

Стало відомо, який середній вік бійців ЗСУ

13:20, 22 січня 2024
Більшість українських солдатів, які стримують російську армію, становлять чоловіки середнього віку, —The Times.
Стало відомо, який середній вік бійців ЗСУ
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Більшість воїнів ЗСУ, які стримують російську навалу, становлять чоловіки середнього віку. Їхні слабкі фізичні можливості ускладнюють військове планування. Про це йдеться у публікації The Times.

У виданні наводяться приклади та вказується, що у віці 45 років бійцям вже нелегко виконувати бойові завдання, а декому навіть носити бронежилети. 

The Times зауважує, що це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали чоловіки років двадцяти або навіть молодші. 

Зазначається, що ситуація склалася таким чином, бо у перші дні війни добровольцями на фронт записалися старші чоловіки у віці 40+.

"Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. До того ж тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго", - пише видання. 

Втім, як зазначає The Times, не всі солдати старшого віку були добровольцями. Багатьох було мобілізовано.

"Критики кажуть, що на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості, яким не вистачило грошей, аби відкупитися від мобілізації", - пише The Times. 

Видання додає, що молоді воїни, які потрапляють на фронт виявляються не завжди підготовленими до агресивних атак ворога. 

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