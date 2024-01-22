Більшість українських солдатів, які стримують російську армію, становлять чоловіки середнього віку, —The Times.

Більшість воїнів ЗСУ, які стримують російську навалу, становлять чоловіки середнього віку. Їхні слабкі фізичні можливості ускладнюють військове планування. Про це йдеться у публікації The Times.

У виданні наводяться приклади та вказується, що у віці 45 років бійцям вже нелегко виконувати бойові завдання, а декому навіть носити бронежилети.

The Times зауважує, що це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали чоловіки років двадцяти або навіть молодші.

Зазначається, що ситуація склалася таким чином, бо у перші дні війни добровольцями на фронт записалися старші чоловіки у віці 40+.

"Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. До того ж тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго", - пише видання.

Втім, як зазначає The Times, не всі солдати старшого віку були добровольцями. Багатьох було мобілізовано.

"Критики кажуть, що на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості, яким не вистачило грошей, аби відкупитися від мобілізації", - пише The Times.

Видання додає, що молоді воїни, які потрапляють на фронт виявляються не завжди підготовленими до агресивних атак ворога.

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