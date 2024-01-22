На Закарпатті жінка вдарила в обличчя прикордонницю

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

Джерело фото: mvs.gov.ua

На одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу «Мітсубісі» відмовився надати авто для огляду.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначили у МВС, чоловік, з яким також їхала його дружина, двоє дітей та ще одна жінка, вирішив покинути місце події, однак прикордонники наздогнали втікача.

«У ході спілкування із затриманими дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події», - сказано у повідомленні МВС.

З метою фіксації правопорушення на місце події викликали співробітників поліції.

У МВС пишуть, що під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

Стосовно обох громадян складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення.

Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Також щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», буде направлено повідомлення до служби у справах дітей, Виноградівської й Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції.

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