Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може спадкоємець отримати пенсію, яку відсудив, але не встиг отримати за судовим рішенням його померлий родич-пенсіонер – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловив позицію стосовно неможливості спадкоємця ініціювати в суді питання заміни сторони виконавчого провадження щодо рішення у пенсійних спорах.

Президент Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на Кубані, територіях Воронезької, Курської, Ростовської областей рф

Кабміну Президент Зеленський доручив розробити із залученням міжнародних експертів і внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.

Пенні Пріцкер заявила, що економічна допомога США Україні має бути пов'язана з прискореними реформами

Наша допомога підвищує зусилля боротьби з корупцією в Україні, що, у свою чергу, відкриває можливості для нашого найбільшого активу, американського приватного сектору, сприяти відновленню України та підтримувати робочі місця в Америці, - спеціальний представник США з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер.

Хто з родичів членів ВККС хоче стати суддями апеляційних судів: список

Близькі родичі членів ВККС спробують стати суддями апеляційних судів.

Колишній заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вимагає поновити його на посаді заступника і одночасно претендує на голову НАЗК

Що вказав у декларації екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який наразі судиться з НАЗК, вимагаючи поновити його на посаді, і одночасно претендує на посаду очільника НАЗК.

  1. В Україні

На Закарпатті жінка вдарила в обличчя прикордонницю

12:51, 22 січня 2024
Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.
На Закарпатті жінка вдарила в обличчя прикордонницю
Джерело фото: mvs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На одному із контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу «Мітсубісі» відмовився надати авто для огляду.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначили у МВС, чоловік, з яким також їхала його дружина, двоє дітей та ще одна жінка, вирішив покинути місце події, однак прикордонники наздогнали втікача.

«У ході спілкування із затриманими дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події», - сказано у повідомленні МВС.

З метою фіксації правопорушення на місце події викликали співробітників поліції.

У МВС пишуть, що під час з’ясування та документування обставин правопорушення подружжя постійно викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік співробітників прикордонної служби, навіть у присутності своїх малолітніх дітей.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

Стосовно обох громадян складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення.

Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Також щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», буде направлено повідомлення до служби у справах дітей, Виноградівської й Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду