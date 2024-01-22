Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі

Роман Гринкевич, якого підозрюють в участі у злочинній організації та шахрайстві, готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни.

У понеділок, 22 січня, в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали Романа Гринкевича, який є п’ятим учасником злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг. Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до м Одеса орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

«Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою», - повідомили у ОГП.

Згодом у ДБР оприлюднили відео затримання Романа Гринкевича.

Раніше ми писали, що у Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук.

Як відомо, Романа Гринкевича оголошено у розшук.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Крім того, художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Романа Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ.

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