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У Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук

19:39, 19 січня 2024
Суд дозволив затримати п'ятого підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.
У Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук
Фото: Інстаграм Романа Гринкевича
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Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання п'ятого підозрюваного у справі щодо постачання неякісного одягу для військових на майже мільярд гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними ЗМІ, мова йде про сина Ігоря Гринкевича Романа. Наразі він оголошений у розшук.

"Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

Раніше у ДБР пояснили, чому Романа Гринкевича не затримали до оголошення його в розшук. 

Як відомо, Романа Гринкевича оголошено у розшук.

Ми писали, що художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Романа Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ.

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