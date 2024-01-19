У Києві суд дав дозвіл на затримання Романа Гринкевича, якого оголосили в розшук

Суд дозволив затримати п'ятого підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Фото: Інстаграм Романа Гринкевича

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання п'ятого підозрюваного у справі щодо постачання неякісного одягу для військових на майже мільярд гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними ЗМІ, мова йде про сина Ігоря Гринкевича Романа. Наразі він оголошений у розшук.

"Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.

Раніше у ДБР пояснили, чому Романа Гринкевича не затримали до оголошення його в розшук.

Як відомо, Романа Гринкевича оголошено у розшук.

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