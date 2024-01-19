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  1. У світі

Держдеп США приготував відповідь на спроби авторитарних урядів підірвати демократичні інституції

19:42, 19 січня 2024
Держдепартамент США повідомив, що ініціатива має на меті захистити вибори від іноземного втручання.
Держдеп США приготував відповідь на спроби авторитарних урядів підірвати демократичні інституції
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У четвер, 18 січня, Держдепартамент Сполучених Штатів Америки оголосив про ініціативу боротьби зі спробами авторитарних урядів підірвати демократичні інституції. Про це повідомило видання «Голос Америки».

Зазначається, що метою цієї ініціативи є надання «скоординованої міжнародної відповіді» для «захисту вільних і відкритих суспільств» від «маніпулювання інформацією» та захисту виборів від іноземного втручання.

У звіті американської розвідки США, який було опубліковано у жовтні минулого року, сказано, що російські діячі поширюють і підсилюють повідомлення, «щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року».

У документі додають, що «вищі посадові особи російського уряду, включаючи Кремль, бачать цінність такого типу операції впливу та вважають її ефективною». Це починається з російського диктатора путіна.

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