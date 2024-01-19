Держдеп США приготував відповідь на спроби авторитарних урядів підірвати демократичні інституції

Держдепартамент США повідомив, що ініціатива має на меті захистити вибори від іноземного втручання.

У четвер, 18 січня, Держдепартамент Сполучених Штатів Америки оголосив про ініціативу боротьби зі спробами авторитарних урядів підірвати демократичні інституції. Про це повідомило видання «Голос Америки».

Зазначається, що метою цієї ініціативи є надання «скоординованої міжнародної відповіді» для «захисту вільних і відкритих суспільств» від «маніпулювання інформацією» та захисту виборів від іноземного втручання.

У звіті американської розвідки США, який було опубліковано у жовтні минулого року, сказано, що російські діячі поширюють і підсилюють повідомлення, «щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року».

У документі додають, що «вищі посадові особи російського уряду, включаючи Кремль, бачать цінність такого типу операції впливу та вважають її ефективною». Це починається з російського диктатора путіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.