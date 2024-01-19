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  1. В мире

Госдеп США приготовил ответ на попытки авторитарных правительств подорвать демократические институты

19:42, 19 января 2024
Госдепартамент США сообщил, что инициатива направлена на защиту выборов от иностранного вмешательства.
Госдеп США приготовил ответ на попытки авторитарных правительств подорвать демократические институты
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В четверг, 18 января, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки объявил об инициативе борьбы с попытками авторитарных правительств подорвать демократические институты. Об этом сообщило издание «Голос Америки».

Отмечается, что целью этой инициативы является предоставление «скоординированного международного ответа» для «защиты свободных и открытых обществ» от «манипулирования информацией» и защиты выборов от иностранного вмешательства.

В отчете американской разведки США, опубликованном в октябре прошлого года, сказано, что российские деятели распространяют и усиливают сообщения, «чтобы подорвать доверие общества к выборам в США в 2020 году».

В документе добавляют, что «высшие должностные лица российского правительства, включая Кремль, видят ценность такого типа операции влияния и считают ее эффективной». Это начинается с российского диктатора путина.

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