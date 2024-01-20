В Тернопольской области суд вернул государству земли заказника стоимостью почти миллиард гривен

Речь идет о пруде, за аренду которого предприятие не платило.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к ГП «Укрспирт» о взыскании задолженности по договору аренды земель водного фонда, расторжении договора аренды и обязательства вернуть водный объект государству.

Стоимость земельного участка составляет более 914 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Поскольку арендатор систематически не платил арендную плату за пруд, расположенный в пределах общезоологического заказника местного значения «Кобыловолоко-Благовщинский», прокуратура подала иск с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть государству земельный участок.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что в Ровенской области суд обязал вернуть Беловское городище в собственность государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.