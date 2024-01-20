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  1. В Украине

В Тернопольской области суд вернул государству земли заказника стоимостью почти миллиард гривен

07:20, 20 января 2024
Речь идет о пруде, за аренду которого предприятие не платило.
В Тернопольской области суд вернул государству земли заказника стоимостью почти миллиард гривен
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Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства к ГП «Укрспирт» о взыскании задолженности по договору аренды земель водного фонда, расторжении договора аренды и обязательства вернуть водный объект государству.

Стоимость земельного участка составляет более 914 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Поскольку арендатор систематически не платил арендную плату за пруд, расположенный в пределах общезоологического заказника местного значения «Кобыловолоко-Благовщинский», прокуратура подала иск с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть государству земельный участок.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что в Ровенской области суд обязал вернуть Беловское городище в собственность государства.

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