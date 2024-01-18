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  1. В Украине

В Ровенской области суд обязал вернуть Беловское городище в собственность государства

22:40, 18 января 2024
Сельсовет противоправно перерегистрировал 1,8 га земель в коммунальную собственность.
В Ровенской области суд обязал вернуть Беловское городище в собственность государства
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В Ровенской области в государственную собственность вернули Беловское городище - памятник археологии национального значения. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Решением хозяйственного суда Ровенской области удовлетворены исковые требования Ровенской окружной прокуратуры и обязан орган местного самоуправления вернуть государству земельный участок историко-культурного назначения стоимостью 38,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Как объект истории и культуры Х-ХI ст. городище находится под особой охраной государства, а земли под ним не подлежат передаче из государственной в коммунальную или иную форму собственности.

Прокуратура установила, что, несмотря на законодательный запрет, на основании материалов инвентаризации, земельный участок площадью 1,8 га, который находится в пределах охранной зоны памятника, отнесен к землям сельскохозяйственного назначения государственной собственности и безосновательно передан из государственной в коммунальную собственность общины.

В целях недопущения уничтожения памятника археологии в результате обработки земельного участка, окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Меры по фактическому возвращению земли в пользу государства будут приняты после вступления судебного решения в законную силу.

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