Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

  1. В Украине

За отсутствие кассовых аппаратов налоговая оштрафовала бизнес на более 136 млн гривен

21:26, 18 января 2024
Супермаркеты, АЗС и интернет-магазины получили больше всего штрафов за нарушения в сфере РРО.
За отсутствие кассовых аппаратов налоговая оштрафовала бизнес на более 136 млн гривен
Источник фото: Focus.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение последних трех месяцев 2023 года Государственная налоговая служба зафиксировала 9100 нарушений в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) и нарушений правил использования портативных регистраторов расчетных операций (ПРРО), которые вызвали штрафы для бизнеса на сумму 136,1 млн гривен. Эту информацию предоставил Государственный налоговый орган, сообщает Forbes Украина.

Наибольшая часть штрафов, а именно 107,4 млн гривен, была связана с неправильным использованием РРО/ПРРО при проведении расчетных операций и выдачей недопустимых расчетных документов. Также были зафиксированы штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн гривен), нарушение учета товарных запасов (13,6 млн гривен) и отсутствие фискальных чеков (0,1 млн гривен). Другие нарушения обошлись в 0,1 млн гривен.

В сфере торговли было зафиксировано больше всего нарушений - 5173, за что было начислено штрафов на сумму 74,8 млн гривен. Супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн гривен, АЗС/АГЗС - 16,9 млн гривен, магазины бытовой техники - 8,3 млн гривен, аптеки - 208 000 гривен, а бизнес в сфере интернет-торговли - 170 000 гривен.

В сфере услуг зафиксировано 134 нарушения со штрафами на 30,6 млн гривен. Рестораны уплатили штрафы на 13,1 млн грн, обменники - на 88 000 гривен, туризм и сфера развлечений - 87 000 гривен, автоперевозки - 30 000 гривен.

Количество зарегистрированных кассовых аппаратов в октябре составляло 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года их было немножко меньше 650 000, что свидетельствует о росте количества РРО/ПРРО на 200 000 за год.

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также выросла: в январе 2023 года это было 234,8 млрд гривен, в сентябре - 291,8 млрд гривен, а в декабре - 346,5 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео