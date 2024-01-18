За отсутствие кассовых аппаратов налоговая оштрафовала бизнес на более 136 млн гривен

Супермаркеты, АЗС и интернет-магазины получили больше всего штрафов за нарушения в сфере РРО.

Источник фото: Focus.ua

В течение последних трех месяцев 2023 года Государственная налоговая служба зафиксировала 9100 нарушений в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) и нарушений правил использования портативных регистраторов расчетных операций (ПРРО), которые вызвали штрафы для бизнеса на сумму 136,1 млн гривен. Эту информацию предоставил Государственный налоговый орган, сообщает Forbes Украина.

Наибольшая часть штрафов, а именно 107,4 млн гривен, была связана с неправильным использованием РРО/ПРРО при проведении расчетных операций и выдачей недопустимых расчетных документов. Также были зафиксированы штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн гривен), нарушение учета товарных запасов (13,6 млн гривен) и отсутствие фискальных чеков (0,1 млн гривен). Другие нарушения обошлись в 0,1 млн гривен.

В сфере торговли было зафиксировано больше всего нарушений - 5173, за что было начислено штрафов на сумму 74,8 млн гривен. Супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн гривен, АЗС/АГЗС - 16,9 млн гривен, магазины бытовой техники - 8,3 млн гривен, аптеки - 208 000 гривен, а бизнес в сфере интернет-торговли - 170 000 гривен.

В сфере услуг зафиксировано 134 нарушения со штрафами на 30,6 млн гривен. Рестораны уплатили штрафы на 13,1 млн грн, обменники - на 88 000 гривен, туризм и сфера развлечений - 87 000 гривен, автоперевозки - 30 000 гривен.

Количество зарегистрированных кассовых аппаратов в октябре составляло 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года их было немножко меньше 650 000, что свидетельствует о росте количества РРО/ПРРО на 200 000 за год.

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также выросла: в январе 2023 года это было 234,8 млрд гривен, в сентябре - 291,8 млрд гривен, а в декабре - 346,5 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.