За відсутність касових апаратів податкова оштрафувала бізнес на понад 136 млн гривень

Супермаркети, АЗС та інтернет-магазини отримали найбільше штрафів за порушення у сфері РРО.

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Протягом останніх трьох місяців 2023 року Державна податкова служба зафіксувала 9100 порушень у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та порушень правил використання портативних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), які викликали штрафи для бізнесу на суму 136,1 млн гривень. Цю інформацію надав Державний податковий орган, повідомляє Forbes Україна.

Найбільша частина штрафів, а саме 107,4 млн гривень, була пов'язана з неправильним використанням РРО/ПРРО при проведенні розрахункових операцій та виданням неприпустимих розрахункових документів. Також були зафіксовані штрафи за невикористання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії (14,9 млн гривень), порушення обліку товарних запасів (13,6 млн гривень) та відсутність фіскальних чеків (0,1 млн гривень). Інші порушення обійшлись у 0,1 млн гривень.

У сфері торгівлі було зафіксовано найбільше порушень – 5173, за що було нараховано штрафів на суму 74,8 млн гривень. Супермаркети отримали штрафи на 18,5 млн гривень, АЗС/АГЗС – 16,9 млн гривень, магазини побутової техніки – 8,3 млн гривень, аптеки – 208 000 гривень, а бізнес у сфері інтернет-торгівлі – 170 000 гривень.

У сфері послуг зафіксовано 134 порушення з штрафами на 30,6 млн гривень. Ресторани сплатили штрафи на 13,1 млн грн, обмінники – на 88 000 гривень, туризм та сфера розваг – 87 000 гривень, автоперевезення – 30 000 гривень.

Кількість зареєстрованих касових апаратів в жовтні становила 824 400, і за три місяці збільшилася до 851 200. На початок року їх було трошки менше 650 000, що свідчить про зростання кількості РРО/ПРРО на 200 000 за рік.

Загальна сума виторгу, проведеного через РРО, також зросла: у січні 2023 року це було 234,8 млрд гривень, у вересні – 291,8 млрд гривень, а в грудні – 346,5 млрд гривень.

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