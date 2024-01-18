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  1. В Україні

На Рівненщині суд зобов'язав повернути Білівське городище у власність держави

22:40, 18 січня 2024
Сільрада протиправно перереєструвала 1,8 га земель у комунальну власністью.
На Рівненщині суд зобов'язав повернути Білівське городище у власність держави
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На Рівненщині у державну власність повернули Білівське городище - пам’ятку археології національного значення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

«Рішенням господарського суду Рівненської області задоволено позовні вимоги Рівненської окружної прокуратури та зобов’язано орган місцевого самоврядування повернути державі земельну ділянку історико-культурного призначення вартістю 38,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Як об’єкт історії та культури Х–ХI ст. городище перебуває під особливою охороною держави, а землі під ним не підлягають передачі з державної до комунальної або іншої форми власності.

Прокуратура встановила, що попри законодавчу заборону, на підставі матеріалів інвентаризації, земельну ділянку площею 1,8 га, яка знаходиться в межах охоронної зони пам’ятки, віднесено до земель сільськогосподарського призначення державної власності та безпідставно передано із державної у комунальну власність громади.

З метою недопущення знищення пам’ятки археології у результаті обробітку земельної ділянки, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом.

Заходи щодо фактичного повернення землі на користь держави будуть вжиті після набрання судовим рішенням законної сили.

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