Украина может пойти в новое контрнаступление, но не в 2024 году — СМИ

СМИ назвали вероятную дату нового контрнаступления Украины.

Фото: defence-ua.com

Украина может пойти в новое контрнаступление в 2025 году, а в 2024 у сторон не будет побед на поле боя. Так считают источники в международных разведках и военные чиновники. Об этом сообщило издание CNN.

Иностранные чиновники считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, еще два года.

«Оценки отличаются, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся по меньшей мере еще два года, согласно многочисленным источникам, знакомым с разведданными – достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена», - пишет издание.

Также отмечают, что в частных разговорах некоторые американские и западные чиновники говорят, что боевые действия «могут длиться еще пять лет».

Один из неназванных американских военных чиновников считает, что обе стороны «слишком истощены с точки зрения войск и техники, чтобы увидеть значительные сдвиги в 2024 году». По его словам, Украина обсуждает 2025 год как более реальный вариант с точки зрения того, что они могут создать для начала нового наступления.

Другой американский чиновник рассказал, что Украина проведет этот год, работая над укреплением своей оборонно-промышленной базы и возобновлением своих вооруженных сил в ожидании еще больших боевых действий в 2025 году. Это стратегия, на которой, вероятно, сосредоточится и россия.

Ранее сообщалось, чото россия может готовить большое наступление в этом году.

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