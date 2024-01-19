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  1. В Украине

Кабмин выделяет рекордные 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей, - Шмыгаль

18:47, 19 января 2024
Эта сумма будет направлена на обустройство оборонных инженерно-технических и фортификационных сооружений, сообщил премьер-министр.
Кабмин выделяет рекордные 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей, - Шмыгаль
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Кабинет Министров на заседании 19 января принял решение о выделении 17,5 млрд грн на обустройство оборонных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений", - сказал он.

По его словам, средства выделяются профильным ведомствам и государственным администрациям.

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