Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Право пребывания на руководящих должностях руководителей научных учреждений ограничат 10 годами.

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Кабмин на заседании 19 января принял решение одобрить проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности».

Данный законопроект, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, касается установления целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определения стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений.

Законопроектом предлагается

ввести определение «стратегический план научного учреждения»;

предусмотреть положения о разработке, реализации и мониторинге выполнения стратегического плана научного учреждения и разработанного на его основе оперативного плана научного учреждения и их привязки к контракту руководителя государственного научного учреждения

нормировать вопросы процедуры представления ежегодного отчета руководителя государственного научного учреждения;

ограничить пребывание в руководящих должностях 10 годами;

урегулировать вопрос назначения руководителя государственного научного учреждения во время действия военного положения.

Полный текст законопроекта не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко

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