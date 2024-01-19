Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Кабмин на заседании 19 января принял решение одобрить проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности».
Данный законопроект, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, касается установления целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определения стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений.
Законопроектом предлагается
- ввести определение «стратегический план научного учреждения»;
- предусмотреть положения о разработке, реализации и мониторинге выполнения стратегического плана научного учреждения и разработанного на его основе оперативного плана научного учреждения и их привязки к контракту руководителя государственного научного учреждения
- нормировать вопросы процедуры представления ежегодного отчета руководителя государственного научного учреждения;
- ограничить пребывание в руководящих должностях 10 годами;
- урегулировать вопрос назначения руководителя государственного научного учреждения во время действия военного положения.
Полный текст законопроекта не опубликован.
Автор: Наталья Мамченко
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