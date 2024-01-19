Должен перечислить миллион на ВСУ: Высший антикорсуд приговорил экснардепа Колесникова к условному наказанию

По условиям соглашения он должен перечислить в пользу ВСУ 1 миллион гривен.

Высший антикоррупционный суд на основании соглашения признал бывшего народного депутата Дмитрия Колесникова виновным в противоправном получении компенсации за выплату жилья. Ему назначили три года лишения свободы и освободили от его отбывания с испытательным сроком два года, запретив занимать должности в госорганах на год, сообщает «Слово і діло».

Также суд наложил на экс-нардепа штраф – 17 тысяч гривен. По условиям соглашения в течение семи дней Колесников должен перечислить миллион гривен в ВСУ.

Прокурор указал, что заключенное соглашение отвечает общественному интересу, ведь позволит ускорить судебное разбирательство дела, которое уже четвертый год слушается в ВАКС. Прокурор не установил никаких отягчающих обстоятельств, а к смягчающим отнес искреннее раскаяние Колесникова, неудовлетворительное состояние его здоровья и «общественно полезное действие» — миллионный донат на Вооруженные силы.

Также Колесников еще три года назад вернул Аппарату ВРУ весь нанесенный госбюджет ущерб, то есть 758 тысяч гривен.

Напомним, что по версии обвинения, с декабря 2014-го по октябрь 2018 года Колесников незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов по найму номера в гостинице «Киев» в сумме 738,74 тыс. грн якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столицы. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

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