Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Право пребывания на руководящих должностях руководителей научных учреждений ограничат 10 годами.

Кабмин предлагает отменить все понижающие коэффициенты ставок рентной платы за использование радиочастотного ресурса

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

  1. В Украине

Должен перечислить миллион на ВСУ: Высший антикорсуд приговорил экснардепа Колесникова к условному наказанию

18:27, 19 января 2024
По условиям соглашения он должен перечислить в пользу ВСУ 1 миллион гривен.
Должен перечислить миллион на ВСУ: Высший антикорсуд приговорил экснардепа Колесникова к условному наказанию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд на основании соглашения признал бывшего народного депутата Дмитрия Колесникова виновным в противоправном получении компенсации за выплату жилья. Ему назначили три года лишения свободы и освободили от его отбывания с испытательным сроком два года, запретив занимать должности в госорганах на год, сообщает  «Слово і діло»

Также суд наложил на экс-нардепа штраф – 17 тысяч гривен. По условиям соглашения в течение семи дней Колесников должен перечислить миллион гривен в ВСУ.

Прокурор указал, что заключенное соглашение отвечает общественному интересу, ведь позволит ускорить судебное разбирательство дела, которое уже четвертый год слушается в ВАКС. Прокурор не установил никаких отягчающих обстоятельств, а к смягчающим отнес искреннее раскаяние Колесникова, неудовлетворительное состояние его здоровья и «общественно полезное действие» — миллионный донат на Вооруженные силы.

Также Колесников еще три года назад вернул Аппарату ВРУ весь нанесенный госбюджет ущерб, то есть 758 тысяч гривен.

Напомним, что по версии обвинения, с декабря 2014-го по октябрь 2018 года Колесников незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов по найму номера в гостинице «Киев» в сумме 738,74 тыс. грн якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столицы. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва