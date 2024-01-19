Экс-министр обороны Алексей Резников возвращается к адвокатской практике — НААУ

В НААУ заявили, что право на занятие адвокатской деятельностью Алексея Резникова возобновлено с 16 января.

Фото: unba.org.ua

Алексей Резников, которого в сентябре 2023 года ушел с должности министра обороны, возобновил свое право заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщил официальный сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова возобновлено согласно п.1 ч.4 ст.31 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 16 января на основании его заявления. Соответствующие изменения внесены в личную карточку адвоката в Едином реестре адвокатов Украины», - говорится в сообщении.

В НААУ напомнили, что Резников остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 сразу после назначения на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (постановление ВР от 04.03.2020 № 516- О формировании состава Кабинета Министров Украины»).

3 ноября 2021 года Верховная Рада Украины уволила его с должности вице-премьера, а на следующий день назначила на должность Министра обороны Украины (постановление от 04.11.2021 №1857-IX). 5 сентября 2023 г. парламент принял отставку Резникова с этой должности.

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