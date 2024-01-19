Кабмин предлагает отменить все понижающие коэффициенты ставок рентной платы за использование радиочастотного ресурса

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Источник фото: dp.tax.gov.ua

На заседании Кабмина 19 января одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о рентной плате за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины».

Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности:

отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины;

дополнить плательщиков рентной платы субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании лицензии на пользование радиочастотным спектром и выписки из реестра присвоений радиочастот общих пользователей.

Предусмотрена замена срока шесть месяцев, при котором контролирующие органы предоставляют соответствующим органам информацию о неуплате или уплате не в полном объеме рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, сроком на три месяца.

Также предлагается внести изменения в Закон «Об электронных коммуникациях», которыми исключаются нормы предоставления полномочий КМУ утверждать методику расчета ставок рентной платы за пользование радиочастотным спектром.

Автор: Наталья Мамченко

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