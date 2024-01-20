Могут ли ребенка выгнать из школы за плохое поведение и обучение: ответ омбудсмена

Украинское законодательство предусматривает только один случай – когда ученика могут не зачислить к 10 классу профильного учебного заведения.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев разъяснил, могут ли выгнать ребенка из школы за плохое поведение и учебу. Об этом сообщает издание «На пенсии».

На телефонной линии прозвучал вопрос:

«Добрый день. Скажите, пожалуйста, если у ребенка в школе плохое поведение и он плохо учится, имеют ли право нас изгнать из школы?»

Ответ образовательного омбудсмена Сергея Горбачева:

«Нет, нет такого права. Украинское законодательство предусматривает только один случай – когда по итогам обучения в 9-м классе профильного учебного заведения ребенок по профильным дисциплинам получил оценки 3 балла и ниже по 12-балльной шкале. Например, ребенок учится в физико-математическом лицее и получил 3 или менее балла по физике или математике. Тогда ее могут не зачислить к 10-му классу.

Но родители должны осознать, что плохое поведение ребенка нарушает право на получение качественного образования других учащихся в классе. Родителям необходимо установить контакт с ребенком и учителями. Следует привлечь школьного психолога и дать ему разрешение для работы с ребенком, чтобы понять причины такого поведения. Он сделает психологическую диагностику класса и ребенка и при необходимости проведет необходимую работу в классе и коррекционную работу с ребенком, чтобы улучшить ситуацию. Психолог также может рекомендовать родителям обратиться к другим специалистам. Родители также могут обратиться к психологу вне школы.

Часто, защищая права собственного ребенка, родители забывают о правах других учащихся. Возникают конфликтные ситуации, влияющие на всех участников образовательного процесса. Кроме того, каждому из нас важно помнить, что кроме прав мы также обязаны и несем ответственность за наши действия и действия несовершеннолетних детей.

Мы должны помнить простой тезис: мое право обеспечено тем, как человек рядом выполняет свои обязанности, и наоборот – мой долг состоит в том, чтобы права других людей были также обеспечены. Но, к сожалению, в нашем посттоталитарном обществе такая логическая цепочка еще не прижилась в головах всех украинцев», — отметил Горбачев.

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