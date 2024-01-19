Опрос госслужащих, получавших зарплаты за счет помощи США: для чего собирают информацию

В Министерстве финансов сообщили, что опрос госслужащих станет дополнением к существующей многоуровневой системе мониторинга и аудита прямой бюджетной поддержки.

Фото: diia.gov.ua

Как ранее мы писали, государственные служащие, получающие заработную плату при поддержке США, примут участие в опросе в Дії.

Министерство финансов сообщило, что получатели заработных плат за счет прямой бюджетной поддержки США в 2022-2023 годах будут отвечать на вопросы действующей системы платежей из госбюджета Украины.

Отмечается, что благодаря этому будет собрана необходимая информация для анализа и усовершенствования системы платежей из госбюджета. В долгосрочной перспективе это будет способствовать усилению контроля движения средств вплоть до конечного получателя и еще большей прозрачности, в том числе в использовании средств помощи от американских налогоплательщиков.

Опрос станет действенным дополнением к существующей многоуровневой системе мониторинга и аудита прямой бюджетной поддержки, внедренной Правительством Украины, Всемирным банком и USAID.

«Обеспечение прозрачного использования финансовой поддержки от США, а также любой другой иностранной помощи является приоритетом для правительства Украины. Этот опрос является одним из многих способов, с помощью которых мы собираем информацию о выплатах из госбюджета за счет прямой бюджетной поддержки и проверяем вовремя и в полном ли объеме они были осуществлены. Ответы опрошенных станут значительным вкладом в масштабную работу, которую мы проводим, чтобы финансовая поддержка наших партнеров поступала определенным получателям», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

За последние два года почти 150 тысяч госслужащих получили зарплаты благодаря финансовой поддержке проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). В рамках данного проекта 80% средств поступило именно от правительства США.

В Минфине напомнили, с апреля 2022 года Украина получила от Соединенных Штатов грантов на 22,9 млрд долларов США. Эти средства помогли профинансировать критические невоенные расходы – зарплаты педагогов, медиков, спасателей и государственных служащих.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что опросы в Дії стали удобным способом коммуникации между гражданами и государством.

«В этот раз впервые запускаем опрос для госслужащих, который позволит проанализировать, насколько эффективна система выплаты средств для госслужащих», — объяснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Опрос длиться семь дней – с 17 января по 23 января 2024 года (включительно). Участие в нем добровольно. Для участия необходимо обновить приложение Дія.

Напомним, Комитет по вопросам организации государственной власти недавно принял решение о том, чтобы рекомендовать к принятию законопроект 10284, согласно которому фонд оплаты труда государственных служащих смогут формировать в том числе за счет иностранных правительств, а чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать. Размер надбавки предлагается установить на уровне до 50% средней заработной платы должностного лица, а порядок его исчисления будет определяться Кабинетом Министров.

Отметим, что первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь.

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