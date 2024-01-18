Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

Государственные служащие, получающие заработную плату при поддержке США, примут участие в опросе Дії. Это анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Опрос необходим для демонстрации партнерам большей подотчетности.

Михаил Федоров описал это следующим образом.

«Прозрачность и подотчетность. Запускаем в Дії опросы для госслужащих, получающих зарплаты при поддержке США

Соединенные Штаты Америки – один из крупнейших доноров Украины. Их помощь касается даже сферы зарплат государственным служащим. Поскольку Украина заинтересована в прозрачном использовании средств и контроле за их обращением, запускаем в Дії опрос.

Он касается тех, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США (Direct Budget Support — DBS). Опрос продлится с 17 по 23 января, участие добровольное. Для этого обновите приложение Дія, перейдите в раздел Сервисы и выберите Опрос.

Опрос в Дії – это не единственный инструмент мониторинга и аудита. Это мощное дополнение к многоуровневой системе, внедренной Правительством Украины, Всемирным банком и USAID.

Опрос через приложение Дія — уникальная возможность показать иностранным партнерам, что Украина может воплощать инновационные решения для большей подотчетности.

Цифровизация дает много различных инструментов для прозрачного мониторинга – от публичных онлайн-дашбордов до опросов в Дії. Опрос поможет собрать информацию для анализа и мы сможем выявить потенциальные узкие места в действующей системе платежей из госбюджета и усовершенствовать ее», отметил он.

Непосредственно опрос проводят Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке проекта USAID/UK aid SOERA и проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах.

Напомним, Комитет по вопросам организации государственной власти недавно принял решение о том, чтобы рекомендовать к принятию законопроект 10284, согласно которому фонд оплаты труда государственных служащих смогут формировать в том числе за счет иностранных правительств, а чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать. Размер надбавки предлагается установить на уровне до 50% средней заработной платы должностного лица, а порядок его исчисления будет определяться Кабинетом Министров.

Отметим, что первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь.

Автор: Наталья Мамченко

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