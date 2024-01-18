Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Державні службовці, які отримують заробітну плату за підтримки США, візьмуть участь в опитуванні в Дії. Це анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності.

Михайло Федоров описав це наступним чином.

«Прозорість та підзвітність. Запускаємо в Дії опитування для держслужбовців, які отримують зарплати за підтримки США

Сполучені Штати Америки — один з найбільших донорів України. Їхня допомога стосується навіть сфери зарплат державним службовцям. Оскільки Україна зацікавлена в прозорому використанні коштів і контролі за їх обігом, запускаємо в Дії опитування.

Воно стосується тих, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США (Direct Budget Support — DBS). Опитування триватиме з 17 по 23 січня, участь добровільна. Для цього оновіть застосунок Дія, перейдіть у розділ Сервіси та виберіть — Опитування.

Опитування в Дії — це не єдиний інструмент моніторингу та аудиту. Це потужне доповненням до багаторівневої системи, яку впровадили Уряд України, Світовий банк та USAID.

Опитування через застосунок Дія — це унікальна можливість показати іноземним партнерам, що Україна може втілювати інноваційні рішення для більшої підзвітності.

Цифровізація дає багато різних інструментів для прозорого моніторингу — від публічних онлайн-дашбордів до опитувань у Дії. Опитування допоможе зібрати інформацію для аналізу, і ми зможемо виявити потенційні вузькі місця в чинній системі платежів з держбюджету та вдосконалити її», зауважив він.

Безпосередньо опитування проводять Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації України за підтримки проєкту USAID / UK aid SOERA та проєкту USAID / UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Нагадаємо, Комітету з питань організації державної влади нещодавно ухвалив рішення про те, аби рекомендувати до прийняття законопроект 10284, за яким фонд оплати праці державних службовців зможуть формувати у тому числі за рахунок іноземних урядів, а чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати. Розмір надбавки пропонується встановити на рівні до 50% середньої заробітної плати посадової особи, а порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Зауважимо, що перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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