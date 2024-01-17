ВАКС продлил процессуальные обязанности нардепа и сообщника по делу подкупа топ-чиновников

Продлено действие обязанностей действующему нардепу и его сообщнику по делу о подкупе топ-чиновников в сфере восстановления.

В среду, 17 января, судья ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей действующего народного депутата и его сообщника в связи с делом о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Об этом сообщает САП.

Обязанности народного депутата и его сообщника будут продлены до 18 марта 2024 года. Также сообщается, что 17 января 2024 года в Апелляционной палате ВАКС рассматривали апелляционные жалобы прокурора САП и защиты на решение ВАКС от 28 ноября 2023 года о применении меры пресечения к народному депутату. Апелляционная палата отказала в удовлетворении жалоб и оставила предыдущее решение суда без изменений.

Вспомним, что 28 ноября 2023 года суд применил к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40,260 млн гривен. К его сообщнику была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,078 млн гривен. Поскольку за лиц внесен залог, на них возложены соответствующие процессуальные обязанности.

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