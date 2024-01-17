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Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

18:13, 17 января 2024
По ее словам, нужно надежное руководство Счетной палаты, а Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.
Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

Украине требуются постоянные инвестиции в борьбу с коррупцией. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в интервью «Общественному».

На вопрос, что отвечают американские бизнесмены по инвестированию в Украину, Пенни Прицкер отметила, что «нужно осознавать, какие природные ресурсы есть в Украине. Какие отрасли имеют прекрасные возможности — будь то сельское хозяйство, технологии, оборонная промышленность, энергетика и т.д. В этих секторах есть большая потребность в партнерстве с украинской стороны, а также интерес к таким партнерствам со стороны западных бизнесменов».

По ее словам, «нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией».

«Например, вопрос таможни. В этой сфере должно быть больше цифровизации, чтобы было меньше возможностей для коррупции.

Также требуется надежное руководство Счетной палаты. Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.

Нужно бороться с «серым» рынком, потому что из-за него вы теряете доходы в бюджет. Это смущает и иностранный бизнес, если говорить о планах партнерства», – подчеркнула Пенни Прицкер.

«И правительство, и граждане должны контролировать друг друга для достижения необходимых для этого стандартов», добавила она.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Президент США Джо Байден назначил специального представителя по экономическому восстановлению Украины – Пенни Прицкер.

Ранее на вопрос, могут ли украинцы быть уверенными в стабильности поддержки со стороны Соединенных Штатов, несмотря на выборы в США в 2024 году, Пенни Прицкер в интервью «ЕП» заявила, что теперь Украине будут выдвинуты определенные условия.

«Для того, чтобы получать средства от Соединенных Штатов, теперь будут определенные условия. Это не должно удивлять никого в Украине. Причина – то, что наше правительство хочет видеть, как Украина добивается прогресса в разных сферах. Мы хотим видеть среду, благоприятную для частных инвестиций.

Во-первых, это будут условия, гарантирующие, что вы будете должным образом распоряжаться деньгами.

А во-вторых, речь идет о реализации реформ, необходимых для того, чтобы Украина стала членом ЕС и западного торгового блока, чего Украина сама стремится», - подчеркнула Пенни Прицкер.

По ее словам, среди этих реформ – судебная и правоохранительная. А также в сфере борьбы с коррупцией.

Также она по должности входит в межведомственную донорскую координационную платформу, где работает с правительствами государств-партнеров, с Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, а также с частным сектором.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Координационная платформа доноров получила письмо от заместителя советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майка Пайла с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Офису Президента. В документе указали ряд изменений по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, год, 18 месяцев.

Пенни Прицкер также присутствовала 21 сентября 2023 на расширенной встрече в Белом доме с участием Президента Украины Владимира Зеленского. На ней, напомним, Президент Байден отметил важность сильных, политически независимых антикоррупционных институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированного антикоррупционного прокурора и Высшего антикоррупционного суда.

Автор: Наталья Мамченко

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