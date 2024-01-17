Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Україні потрібні постійні інвестиції у боротьбу з корупцією. На цьому наголосила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в інтерв’ю «Суспільному».

На питання, що відповідають американські бізнесмени стосовно інвестування в Україну, Пенні Пріцкер зазначила, що «потрібно усвідомлювати, які природні ресурси є в Україні. Які є галузі з чудовими можливостями — чи то сільське господарство, чи то технології, оборонна промисловість, енергетика тощо. У цих секторах є велика потреба в партнерстві з українського боку, а також — інтерес до таких партнерств з боку західних бізнесменів».

За її словами, «потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією».

«Наприклад, питання митниці. В цій сфері має бути більше цифровізації, щоб було менше можливостей для корупції.

Також, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті. Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Потрібно боротися з «сірим» ринком, бо через нього ви втрачаєте доходи в бюджет. Це бентежить й іноземний бізнес, якщо говорити про плани партнерства», - підкреслила Пенні Пріцкер.

«І уряд, і громадяни повинні контролювати одне одного для досягнення необхідних для цього стандартів», додала вона.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Президент США Джо Байден призначив спеціального представника з питань економічного відновлення України – Пенні Пріцкер.

Раніше на запитання, чи можуть українці бути впевненими у стабільності підтримки з боку Сполучених Штатів попри вибори у США в 2024 році, Пенні Пріцкер в інтерв’ю «ЄП» заявила, що тепер Україні будуть висунуті певні умови.

«Для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій.

По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима.

А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне», - підкреслила Пенні Пріцкер.

За її словами, серед цих реформ – судова та правоохоронна. А також у сфері боротьби з корупцією.

Також вона за посадою входить до міжвідомчої донорської координаційної платформи, де працює з урядами держав-партнерів, з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, а також з приватним сектором.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Координаційна платформа донорів отримала лист від заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майка Пайла із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Цей лист також відправили прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу Президента. В документі вказали низку змін по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, рік, 18 місяців.

Пенні Пріцкер також була присутня 21 вересня 2023 року на розширеній зустрічі у Білому домі за участю Президента України Володимира Зеленського. На ній, нагадаємо, Президент Байден наголосив на важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інститутів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Вищого антикорупційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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