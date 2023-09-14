Байден призначив спецпредставника в Україну, яка слідкуватиме за грошима на відновлення України

Спецпредставницею з економічного відновлення України стала Пенні Пріцкер.

Президент США Джо Байден призначив спеціального представника з питань економічного відновлення України. Ним стала досвідчена держслужбовиця та колишня міністерка торгівлі Пенні Пріцкер, передає «Європейська правда».

«Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність.

Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування», – заявив президент США.

Раніше ми писали, що Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США.

Нагадаємо, США нададуть Україні $1,25 млрд: куди підуть гроші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.