В Україні почали тестувати персональні «соціальні карти»: можливості

Персональні соціальні карти діятимуть аналогічно медичним та надаватимуть ряд важливих послуг.

Джерело фото: PMG.ua

Україна розпочала випробування нового проекту, який передбачає впровадження персональних соціальних карток. Ці карти будуть функціонувати на зразок електронних медичних карт і надаватимуть інформацію про соціальні послуги, які отримує кожен окремий громадянин, – повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Тестовий запуск проекту проводитиметься в чотирьох пілотних областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

Соціальні картки дозволять переглянути інформацію про надані соціальні послуги для виходу людини зі складних життєвих обставин.

Офіційно цей проект називається «системою кейс-менеджменту для соціальних послуг». Принцип її роботи полягає в наступному:

громадянин звертається за соціальною допомогою;

інформація про нього потрапляє до кейс-менеджера;

кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, яка допомога потрібна людині та які соціальні послуги може надати держава.

Всі ці дії здійснюються в рамках єдиної електронної системи.

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