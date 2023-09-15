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В Україні почали тестувати персональні «соціальні карти»: можливості

07:00, 15 вересня 2023
Персональні соціальні карти діятимуть аналогічно медичним та надаватимуть ряд важливих послуг.
В Україні почали тестувати персональні «соціальні карти»: можливості
Джерело фото: PMG.ua
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Україна розпочала випробування нового проекту, який передбачає впровадження персональних соціальних карток. Ці карти будуть функціонувати на зразок електронних медичних карт і надаватимуть інформацію про соціальні послуги, які отримує кожен окремий громадянин, – повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Тестовий запуск проекту проводитиметься в чотирьох пілотних областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

Соціальні картки дозволять переглянути інформацію про надані соціальні послуги для виходу людини зі складних життєвих обставин.

Офіційно цей проект називається «системою кейс-менеджменту для соціальних послуг». Принцип її роботи полягає в наступному:

  • громадянин звертається за соціальною допомогою;
  • інформація про нього потрапляє до кейс-менеджера;
  • кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, яка допомога потрібна людині та які соціальні послуги може надати держава.

Всі ці дії здійснюються в рамках єдиної електронної системи.

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