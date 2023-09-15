В Україні почали тестувати персональні «соціальні карти»: можливості

Україна розпочала випробування нового проекту, який передбачає впровадження персональних соціальних карток. Ці карти будуть функціонувати на зразок електронних медичних карт і надаватимуть інформацію про соціальні послуги, які отримує кожен окремий громадянин, – повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Тестовий запуск проекту проводитиметься в чотирьох пілотних областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.
Соціальні картки дозволять переглянути інформацію про надані соціальні послуги для виходу людини зі складних життєвих обставин.
Офіційно цей проект називається «системою кейс-менеджменту для соціальних послуг». Принцип її роботи полягає в наступному:
- громадянин звертається за соціальною допомогою;
- інформація про нього потрапляє до кейс-менеджера;
- кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, яка допомога потрібна людині та які соціальні послуги може надати держава.
Всі ці дії здійснюються в рамках єдиної електронної системи.
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