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  1. В Украине

В Украине начали тестировать персональные «социальные карты»: возможности

07:00, 15 сентября 2023
Персональные социальные карты будут действовать аналогично медицинским и предоставлять ряд важных услуг.
В Украине начали тестировать персональные «социальные карты»: возможности
Источник фото: PMG.ua
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Украина начала испытания нового проекта, который предусматривает внедрение персональных социальных карт. Эти карты будут функционировать наподобие электронных медицинских карт и предоставлять информацию о социальных услугах, которые получает каждый отдельный гражданин, – сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Тестовый запуск проекта будет проводиться в четырех пилотных областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

Социальные карточки позволят просмотреть информацию о предоставленных социальных услугах для выхода человека из сложных жизненных обстоятельств.

Официально этот проект называется «системой кейс-менеджмента для социальных услуг». Принцип ее работы заключается в следующем:

  • гражданин обращается за социальной помощью;
  • информация о нем попадает к кейс-менеджеру;
  • кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, какая помощь нужна человеку и какие социальные услуги может предоставить государство.

Все эти действия осуществляются в рамках единой электронной системы.

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