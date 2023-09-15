В Украине начали тестировать персональные «социальные карты»: возможности

Украина начала испытания нового проекта, который предусматривает внедрение персональных социальных карт. Эти карты будут функционировать наподобие электронных медицинских карт и предоставлять информацию о социальных услугах, которые получает каждый отдельный гражданин, – сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Тестовый запуск проекта будет проводиться в четырех пилотных областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.
Социальные карточки позволят просмотреть информацию о предоставленных социальных услугах для выхода человека из сложных жизненных обстоятельств.
Официально этот проект называется «системой кейс-менеджмента для социальных услуг». Принцип ее работы заключается в следующем:
- гражданин обращается за социальной помощью;
- информация о нем попадает к кейс-менеджеру;
- кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, какая помощь нужна человеку и какие социальные услуги может предоставить государство.
Все эти действия осуществляются в рамках единой электронной системы.
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