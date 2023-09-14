Как новый состав ВККС работал в первые 100 дней: инфографика

В ВККС сообщили, что было сделано за первые сто дней работы нового состава Комиссии.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, как новый состав ВККС работал в первые 100 дней работы.

В ВККС отмечают, что за это время произошло усовершенствование процедур, направленных на обеспечение независимости и повышение авторитета судебной власти в Украине.

«В течение 1302 дней из-за отсутствия полномочного состава Комиссии судебная система не функционировала полноценно. Это привело к существенной нагрузке во всех судах страны. Поэтому с начала работы нового состава члены ВККСУ сосредоточились на формировании резерва кандидатов на должность судьи и рассмотрении сообщений о командировке судей. Также приняты меры по усовершенствованию процедуры отбора кандидатов на должность судьи, которая была приостановлена в 2019 году в связи с прекращением полномочий членов Комиссии II каденции.

ВККСУ также активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы иметь надежное плечо и надлежащую поддержку», - говорится в заявлении

С результатами работы нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины можно ознакомиться, просмотрев презентацию и описание.

Ранее сообщалось, что ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов и объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов.

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