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  1. В Украине

Призывал к захвату власти: суд наказал черкасчанина чтением книг об украинско-российской войне

23:59, 14 сентября 2023
Черкасский суд наказал местного за призывы в соцсетях к захвату власти в Украине чтением украинских книг.
Призывал к захвату власти: суд наказал черкасчанина чтением книг об украинско-российской войне
Источник фото: sens.in.ua
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Приднепровский районный суд в Черкассах назначил условное наказание жителю города, который в своем сообщении в социальной сети призвал к захвату власти в Украине. Решение Приднепровский районный суд Черкасс принял 8 сентября.

По информации, которая содержится в деле, обвиняемый в ноябре 2022 года разместил пост на своей странице в Facebook, в котором обвинял украинскую власть в коррупции и узурпации, а также призвал военнослужащих к восстанию с целью свержения этой власти.

Суд признал, что этот пост содержит призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины и к захвату государственной власти. Однако обвиняемый выразил жалобу и выразил раскаяние за свои действия, прося не применять суровое наказание и предоставить ему возможность на исправление.

Суд решил назначить обвиняемому год условного наказания с испытательным сроком на один год. Кроме того, его обязали прочитать шесть книг об украинско-российской войне до конца апреля 2024 года и подать письменный отзыв о своих впечатлениях от этого чтения. Среди перечня книг, которые обвиняемый должен прочитать, указаны такие произведения, как «Изоляция. Тайные тюрьмы Донбасса в рассказах спасенных от пыток и смерти», «Зима приближается», «Евразийский разлом: Украина в эпоху гибридных вызовов», «Украина в эпоху войномира», «На щите. Воспоминания семей погибших воинов. Донецкий аэропорт», «24.02. Дневник войны».

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