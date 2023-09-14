В Chrome обнаружили серьезную ошибку: Google просит пользователей обновить браузеры

Уязвимость Chrome могут использовать злоумышленники для получения доступа к компьютерам пользователей.

Источник фото: devby.io

Google выпустила немедленное обновление для своего веб-браузера Chrome в связи с обнаруженной критической уязвимостью в библиотеке, которая отвечает за кодирование изображений в формате WebP, – сообщает The Verge.

Эта уязвимость была уже использована злоумышленниками. Важно заметить, что эта библиотека присутствует во всех веб-браузерах, базирующихся на Chromium, включая Edge, Brave и Vivaldi, а также во множестве других приложений.

Обновление Chrome содержит патчи для устранения этой серьезной уязвимости. Эта уязвимость может быть использована злоумышленниками для получения доступа или запуска вредоносного кода на компьютере пользователя. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) также классифицирует эту уязвимость как серьезную.

В компании Google сообщили, что в настоящее время они не разглашают подробности об этой уязвимости до тех пор, пока большинство пользователей не установит обновленную версию Chrome. Поэтому важно вручную обновить свой браузер как можно быстрее. Это можно сделать, перейдя в меню Chrome, выбрав «Справку» и переходя в раздел «О браузере Chrome».

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