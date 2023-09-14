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ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара, но есть условия

18:13, 14 сентября 2023
В Нацбанке назвали условия для отмены фиксированного курса доллара.
НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара, но есть условия
Фото: fakty.com.ua
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Национальный банк Украины собирается к переходу на более гибкий курс доллара, который сейчас составляет 36,56 грн.

«НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно, баланс спроса и предложения», — отметили в регуляторе во время брифинга 14 сентября.

Национальный банк хочет видеть удовлетворительными показатели по следующим параметрам:

инфляционные ожидания;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая устойчивость.

«Сейчас Национальный банк, наша команда, мне в определенной степени напоминает снайпера, пытающегося поразить точно цель. И мы должны попасть именно таким образом, чтобы, не дай бог, не повредить всем тем достижениям, которые сегодня мы имеем за счет эффективного обеспечения мандата курсовой и ценовой стабильности», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ также планируют компенсировать дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону валютными интервенциями.

Напомним, ранее министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар.

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