НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара, но есть условия

В Нацбанке назвали условия для отмены фиксированного курса доллара.

Фото: fakty.com.ua

Национальный банк Украины собирается к переходу на более гибкий курс доллара, который сейчас составляет 36,56 грн.

«НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно, баланс спроса и предложения», — отметили в регуляторе во время брифинга 14 сентября.

Национальный банк хочет видеть удовлетворительными показатели по следующим параметрам:

инфляционные ожидания;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая устойчивость.

«Сейчас Национальный банк, наша команда, мне в определенной степени напоминает снайпера, пытающегося поразить точно цель. И мы должны попасть именно таким образом, чтобы, не дай бог, не повредить всем тем достижениям, которые сегодня мы имеем за счет эффективного обеспечения мандата курсовой и ценовой стабильности», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ также планируют компенсировать дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону валютными интервенциями.

Напомним, ранее министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар.

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