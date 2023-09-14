НБУ планує скасувати фіксований курс долара, але є умови

У Нацбанку назвали умови для скасування фіксованого курсу долара.

Фото: fakty.com.ua

Національний банк України збирається до переходу на гнучкіший курс долара, який зараз становить 36,56 грн.

«НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови.

За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме баланс попиту та пропозиції», — наголосили у регуляторі під час брифінгу 14 вересня.

Національний банк хоче бачити задовільні показники за такими параметрами:

інфляційні очікування;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність.

«Зараз Національний банк, наша команда, мені певною мірою нагадує снайпера, який намагається влучити точно у ціль. І ми маємо влучити саме в такий спосіб, щоб, не дай боже, не зашкодити всім тим здобуткам, які сьогодні ми маємо за рахунок ефективного забезпечення мандата курсової та цінової стабільності», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ також планують компенсуватиме дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік валютними інтервенціями.

Нагадаємо, міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар.

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