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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

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  1. В Україні

НБУ планує скасувати фіксований курс долара, але є умови

18:13, 14 вересня 2023
У Нацбанку назвали умови для скасування фіксованого курсу долара.
НБУ планує скасувати фіксований курс долара, але є умови
Фото: fakty.com.ua
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Національний банк України збирається до переходу на гнучкіший курс долара, який зараз становить 36,56 грн.

«НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови.

За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме баланс попиту та пропозиції», — наголосили у регуляторі під час брифінгу 14 вересня.

Національний банк хоче бачити задовільні показники за такими параметрами:

інфляційні очікування;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність.

«Зараз Національний банк, наша команда, мені певною мірою нагадує снайпера, який намагається влучити точно у ціль. І ми маємо влучити саме в такий спосіб, щоб, не дай боже, не зашкодити всім тим здобуткам, які сьогодні ми маємо за рахунок ефективного забезпечення мандата курсової та цінової стабільності», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ також планують компенсуватиме дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік валютними інтервенціями.

Нагадаємо, міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар.

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