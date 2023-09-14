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Фудкорти, кав'ярні та книгарні на вокзалах: Укрзалізниці оголосила онлайн-аукціони з оренди площ

23:21, 14 вересня 2023
Укрзалізниця оголосила онлайн-аукціони для бізнесу з оренди площ на 21 вокзалі країни.
Фудкорти, кав'ярні та книгарні на вокзалах: Укрзалізниці оголосила онлайн-аукціони з оренди площ
Джерело фото: nashkiev.ua
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Укрзалізниця продовжує впроваджувати новації на своїх вокзалах, створюючи комфортні та функціональні простори для пасажирів та бізнесу. Тож Укрзалізниця оголосила про запуск онлайн-аукціонів з оренди площ на 21 вокзалі по всій Україні, – повідомляє пресслужба УЗ.

Укрзалізниця вивчила досвід європейських вокзалів та аеропортів, проконсультувалася з локальними бізнесами та архітекторами, і спільно з Urban Experts визначила принципи зонування та перелік обов'язкових послуг для вокзалів.

Ці послуги включають фудкорти, кав'ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салони краси, квіткові крамниці та інші.

Наразі розпочато онлайн-аукціони для здачі в оренду 53 об'єктів на 21 вокзалі та станції в різних містах України. Серед об'єктів оренди – зони для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів.

Перші онлайн-аукціони відбудуться в системі Prozorro.Продажі 18 вересня 2023 року. Успішні учасники торгів отримають право укласти договір оренди на 2 роки та 360 днів з можливістю продовження.

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