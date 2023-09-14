Заводи «Автоваз», «Москвич», банк та фізособи: США ввели нові санкції проти рф

Під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

У четвер, 14 вересня, США ввели новий пакет санкцій проти росії. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства фінансів США.

Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Підприємства, які потрапили під обмеження:

«Автоваз»;

«Москвич»;

«Трансмашхолдинг»;

«Росавтодор»;

НВО «Сатурн»;

«Сінко-Банк»;

«Російська мідна компанія»;

«Об'єднана металургійна компанія»;

«Соллерс».

Окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

Ще США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.

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