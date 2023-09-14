Заводи «Автоваз», «Москвич», банк та фізособи: США ввели нові санкції проти рф

У четвер, 14 вересня, США ввели новий пакет санкцій проти росії. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства фінансів США.
Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Підприємства, які потрапили під обмеження:
«Автоваз»;
«Москвич»;
«Трансмашхолдинг»;
«Росавтодор»;
НВО «Сатурн»;
«Сінко-Банк»;
«Російська мідна компанія»;
«Об'єднана металургійна компанія»;
«Соллерс».
Окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.
Ще США ввели санкції проти двох плавучих танкерів-сховищ із прапором Панами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.