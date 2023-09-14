Заводы «Автоваз», «Москвич», банк и физлица: США ввели новые санкции против рф

В четверг, 14 сентября, США был введен новый пакет санкций против россии. Об этом сообщил официальный сайт Министерства финансов США.
Под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.
В списке, в частности, учредитель «Российской медной компании» Игорь Алтушкин, председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, учредитель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир Махмудов.
Какие предприятия попали под ограничения:
«Автоваз»;
«Москвич»;
«Трансмашхолдинг»;
«Росавтодор»;
НПО «Сатурн»;
«Синко-Банк»;
«Русская медная компания»;
«Объединенная металлургическая компания»;
«Соллерс».
Кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.
Еще США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.
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